Раскрыта причина внесения известного комика в реестр иноагентов

Комика Белого внесли в реестр иноагентов из-за финансирования из стран ЕС и СНГ

Российский комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов) получает финансирование из стран Евросоюза и СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы административного дела.

Это стало причиной внесения известного комика в реестр иноагентов. «Белый за период времени с марта по апрель 2023 года получил денежные средства от неустановленных лиц», — говорится в сообщении. Отмечается, что среди стран плательщиков числятся Великобритания, Австрия, Германия, Бельгия, Италия, Греция, Латвия, Литва, Эстония, Польша.

Ранее Белый, переехавший в Испанию, сравнил менталитет россиян и испанцев и назвал Москву самым модным городом на земле. Комик выразил мнение, что у испанцев, в отличие от россиян, принято регулярно посещать рестораны. Он также рассказал, что в Испании пожилые женщины любят краситься, наряжаться и выходить в свет для встречи с друзьями.