Украинские диверсанты попытались проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев

На блокпосту в Запорожской области произошла перестрелка с украинской ДРГ

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев, в результате перестрелки двое ее членов ликвидированы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во время досмотра на блокпосту в поселке Приазовский российский военнослужащий заметил оружие в сумке под сиденьем микроавтобуса. Он просигналил сослуживцам, и они открыли огонь по транспорту.

Двоих диверсантов уничтожили на месте, четверо успели сбежать, начав перестрелку с российскими силовиками и бросив из микроавтобуса гранаты. Сейчас их разыскивают в окрестных лесах Мелитополя.

Распространены ориентировки на украинских диверсантов. Они одеты в гражданскую одежду и вооружены укороченными автоматами.

18 ноября сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке прорыва в Херсонской области.