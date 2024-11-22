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12:42, 22 ноября 2024Ценности

Ультракороткое платье обнажило гематомы на ягодице жены российского миллиардера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Елена Перминова

Елена Перминова. Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах на ночном пляже. Она позировала, стоя на фоне моря вполоборота к камере.

Так, возлюбленная предпринимателя надела ультракороткое атласное платье белого цвета на тонких бретелях и с разрезом. При этом наряд обнажил часть ее ягодицы, на которой оказались гематомы.

Ранее в ноябре в мини-шортах она снялась в тренажерном зале под открытым небом в городе Тулуме, Мексика.

ЖЗЛ
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