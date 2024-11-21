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12:41, 21 ноября 2024Ценности

Жена российского миллиардера позанималась спортом в мини-шортах

Жена миллиардера Лебедева Елена Перминова позанималась спортом в мини-шортах
Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова позанималась спортом в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица снялась в тренажерном зале под открытым небом в городе Тулуме, Мексика. Она позировала перед камерой в черном топе от бикини с треугольными чашками и бордовых мини-шортах с завышенной талией. Так, избранница предпринимателя выполняла приседания, стоя на скамье на одной ноге.

Ранее в ноябре жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала совместные откровенные фото в честь дня рождения мужа.

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