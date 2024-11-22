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22:36, 22 ноября 2024Мир

В Британии заявили о предупреждении с Украины

Express: ракета «Орешник» может долететь до Великобритании через 20 минут
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

На Украине после удара ракетой «Орешник» по Днепропетровску выступили с предупреждением властям Великобритании. Об этом пишет британское издание Express.

Издание отмечает, что «Орешник» может долететь и поразить Польшу за 12 минут после запуска, Германию — за 15 минут, а Великобританию — за 20 минут.

В публикации подчеркивается, что представители Североатлантического альянса при этом преуменьшают риск. Express обратила внимание на слова представителя НАТО Фарах Дахлаллы. Она заявила, что использование Москвой «Орешника» не повлияет на ход конфликта и поддержку Украины союзниками.

Днем 22 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ходе мероприятия глава государства рассказал об ударе системой «Орешник». Он подчеркнул, что достигнутые результаты и скорость разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение.

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