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13:04, 22 ноября 2024Бывший СССР

В Днепре снова сообщили о взрывах

В Днепре слышны звуки нескольких взрывов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Днепре слышны звуки нескольких взрывов. Об этом пишет «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщают о скоростной цели на Днепр. О местах взрывов не сообщается.

Мониторинговый сервис сообщил о начале воздушной тревоги в Днепропетровской области в 11:17 по киевскому времени (12:17 по московскому). Звуки тревоги продолжались на момент сообщений о взрывах в Днепре.

21 ноября российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепре. Президент России Владимир Путин позже подтвердил эту информацию во время телевизионного обращения.

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