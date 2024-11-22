В Днепре снова сообщили о взрывах

В Днепре слышны звуки нескольких взрывов

В Днепре слышны звуки нескольких взрывов. Об этом пишет «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщают о скоростной цели на Днепр. О местах взрывов не сообщается.

Мониторинговый сервис сообщил о начале воздушной тревоги в Днепропетровской области в 11:17 по киевскому времени (12:17 по московскому). Звуки тревоги продолжались на момент сообщений о взрывах в Днепре.

21 ноября российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепре. Президент России Владимир Путин позже подтвердил эту информацию во время телевизионного обращения.