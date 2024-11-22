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14:36, 22 ноября 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в регионе
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Днепропетровской области в результате взрывов была поражена инфраструктура. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Какие объекты инфраструктуры получили повреждения и сколько их было, не уточняется. Где они находятся, глава ОВА также не раскрыл.

Взрывы раздались в Днепропетровской области днем 22 ноября. Они прогремели на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве. Кроме украинской столицы, они также прозвучали в Киевской области.

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