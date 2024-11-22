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15:21, 22 ноября 2024Мир

В Европе признали неэффективность стратегии помощи Украине

NBC News: стратегия помощи Украине не работает, ЕС хочет завершения конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Стратегия помощи Киеву не работает, страны Европейского союза (ЕС) теперь просто хотят завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на европейского чиновника.

«Стратегия "плати, плати, плати" не сработала. Теперь Европа просто хочет остановить войну», — заявил собеседник телеканала на условиях анонимности.

По словам неназванного чиновника, Евросоюз отчаянно пытается избежать любого намека на капитуляцию и продолжает поддержку Киева.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что не все главы МИД и Министерств обороны объединения на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать помощь Украине из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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