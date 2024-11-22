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17:47, 22 ноября 2024Россия

В кармане российского школьника во время урока воспламенился телефон

В Находке в кармане школьника во время урока воспламенился телефон
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Находке в кармане школьника во время урока воспламенился телефон. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Amur Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, инцидент произошел, когда девятиклассники писали самостоятельную работу. Ближе к концу урока у одного из учеников внезапно вздулась и загорелась батарея на телефоне, который лежал в кармане брюк. Ему пришлось сбросить телефон на пол — на ролике можно увидеть, как гаджет лежит под партой и дымится.

Сообщается, что подросток не пострадал. При этом на опубликованных кадрах видно, как на брюках мальчика образовались дырки.

Ранее в Анапе эвакуировали 1,5 тысячи школьников из-за взрыва телефона в руках одного из учеников. Устройство задымилось во время перемены.

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