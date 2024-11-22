В Кремле рассказали о контактах с США после испытаний «Орешника»

Песков: контактов между РФ и США после испытаний «Орешника» не было

Контактов между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена после испытаний российской баллистической ракеты «Орешник» не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Каких-либо контактов с действующей администрацией не было», — сказал Песков.

По его словам, видеообращение российского лидера Владимира Путина «было весьма и весьма исчерпывающим, понятным, логичным», поэтому в Кремле не сомневаются, что «в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его».

21 ноября Кремль опубликовал видеообращение Путина, во время которого президент сообщил об успешном применении на Украине «Орешника». Глава государства отметил, что применение «Орешника» стало ответом на удары западным дальнобойным оружием по России.