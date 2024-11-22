В Минобороны сообщили об увеличении поставок бронетехники в армию

Минобороны: поставки автобронетанковой техники в ВС РФ выросли почти в семь раз

С начала специальной военной операции (СВО) поставки автобронетанкового вооружения и техники в Вооруженные силы (ВС) России увеличились почти в семь раз. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что при разработке новых и модернизации существующих образцов основным приоритетом для Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) является учет боевого опыта спецоперации.

Помимо этого, в Минобороны заявили, что за время СВО силами войсковых ремонтных органов, предприятиями промышленности и выездными ремонтными бригадами в строй были возвращены более 50 тысяч единиц боевой техники.

Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» планирует нарастить объемы поставок дронов для нужд СВО. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, сегодня дроны, которые раньше считались игрушкой, — опасное оружие.