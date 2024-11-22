В Минстрое призвали не называть застройщиков обнаглевшими

Замглавы Минстроя Стасишин призвал не называть застройщиков обнаглевшими

Замглавы Министерства строительства России Никита Стасишин призвал не называть отечественных девелоперов обнаглевшими, поскольку застройщики, по его словам, не получают сверхприбыли. Об этом пишет РИА Новости.

Стасишин отметил, что опасно публично посылать подобные сигналы и связывать с этим ожидания по снижению цен на жилье. По его словам, цена квадратного метра формируется не «хотелками» застройщиков, а инвестиционной себестоимостью и маржинальностью.

«Банки знают каждого застройщика, мы знаем каждую маржинальность. По стране она не превышает 15-17 процентов по итогу. А там, где она меньше, банк просто не финансирует начало таких проектов», — объяснил замглавы ведомства.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российские застройщики обнаглели. По его словам, за последние два года девелоперы взвинтили цены на жилье в два раза.