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01:41, 22 ноября 2024Мир

В офисе Нетаньяху высказались о роли России в перемирии с «Хезболлой»

Советник Нетаньяху Гендельман: РФ может способствовать перемирию с «Хезболлой»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Россия может поспособствовать урегулированию конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Об этом заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман в разговоре с «Известиями».

«Любые усилия стран, имеющих влияние на происходящее в регионе, (...) могут положительно влиять на создание условий прекращения огня в Ливане», — отметил Гендельман.

Ранее Израиль обратился за помощью к России и ее силам в Сирии, чтобы помешать «Хезболле» пополнить свои запасы оружия путем контрабанды.

До этого стало известно о неофициальном визите министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера в Москву. По словам высокопоставленных чиновников, целью приезда Дермера были переговоры по урегулированию конфликта с Ливаном при посредничестве России.

ЖЗЛ
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