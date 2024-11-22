В офисе Нетаньяху высказались о роли России в перемирии с «Хезболлой»

Россия может поспособствовать урегулированию конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Об этом заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман в разговоре с «Известиями».
«Любые усилия стран, имеющих влияние на происходящее в регионе, (...) могут положительно влиять на создание условий прекращения огня в Ливане», — отметил Гендельман.
Ранее Израиль обратился за помощью к России и ее силам в Сирии, чтобы помешать «Хезболле» пополнить свои запасы оружия путем контрабанды.
До этого стало известно о неофициальном визите министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера в Москву. По словам высокопоставленных чиновников, целью приезда Дермера были переговоры по урегулированию конфликта с Ливаном при посредничестве России.