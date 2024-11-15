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15:01, 15 ноября 2024Мир

Израиль захотел получить помощь от российских войск в Сирии

WSJ: Израиль обратился к России, чтобы помешать «Хезболле» с контрабандой оружия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al-Faqir / Reuters

В рамках продолжающейся операции Армии обороны Израиля по ликвидации сил шиитской группировки «Хезболла» Тель-Авив обратился за помощью к России и ее силам в Сирии, чтобы помешать «Хезболле» пополнить свои запасы оружия путем контрабанды. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Израиль также ищет способы помешать "Хезболле" пополнять запасы оружия, которые были уничтожены Израилем. Это включает в себя получение помощи от российских властей, находящихся в Сирии, для предотвращения контрабанды оружия оттуда в Ливан», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер недавно совершил неофициальный визит в Москву. По словам высокопоставленных чиновников, целью приезда Дермера были переговоры по урегулированию конфликта с Ливаном при посредничестве России.

31 октября премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил о возможности прекращения огня в «ближайшее время».

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