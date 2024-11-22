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11:34, 22 ноября 2024Силовые структуры

В Петербурге на производстве космических аппаратов нашли лабораторию снюса

В Санкт-Петербурге на заводе космических аппаратов нашли производство снюса
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге на заводе-изготовителе российских космических аппаратов и артиллерийских установок нашли нелегальное производство запрещенного табака снюса. Об этом в пятницу, 22 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, нелегальное производство обнаружили в ходе проверочных миграционных мероприятий, проходивших на заводе «Арсенал». В результате осмотра была найдена целая лаборатория. Во время обысков изъяли свыше 65 свертков с неизвестным веществом.

14 ноября учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский подарил двум футболистам команды, которые перестали употреблять некурительный запрещенный табак iPhone 16 Pro Max.

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