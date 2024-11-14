Российским футболистам подарили iPhone за отказ от запрещенного табака

Футболистам костромского «Спартака» подарили iPhone за отказ от снюса

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский подарил двум футболистам команды, которые перестали употреблять некурительный запрещенный табак, iPhone 16 Pro Max. Об этом Sport24 сообщила заместитель генерального директора по развитию клуба Елена Трошкина.

Трошкина назвала употребление снюса бичом современных футболистов. «Мы надеемся, что подарочные iPhone станут хорошей мотивацией перестать употреблять», — заявила она.

Ранее Daily Mail сообщил, что футболисты, выступающие в Английской премьер-лиге и Чемпионшипе, употребляют снюс. По данным источника, игроки используют снюс до и во время матчей.

Снюс — особый вид табака, который содержит повышенную концентрацию никотина. Его кладут между верхней губой и зубами на продолжительное время. Снюс придает сил и повышает концентрацию, а также понижает аппетит. Его продажа запрещена во всех странах Евросоюза, кроме Швеции и Норвегии. Также табак находится в списке мониторинга Всемирного антидопингового агентства.