Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Казахстан
Сегодня
18:00 (Мск)
Австрия
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 3. 5-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бельгия
Сегодня
22:45 (Мск)
Италия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 2. 5-й тур
Франция
Сегодня
22:45 (Мск)
Израиль
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 2. 5-й тур
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
15:38, 14 ноября 2024Спорт

Российским футболистам подарили iPhone за отказ от запрещенного табака

Футболистам костромского «Спартака» подарили iPhone за отказ от снюса
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский подарил двум футболистам команды, которые перестали употреблять некурительный запрещенный табак, iPhone 16 Pro Max. Об этом Sport24 сообщила заместитель генерального директора по развитию клуба Елена Трошкина.

Трошкина назвала употребление снюса бичом современных футболистов. «Мы надеемся, что подарочные iPhone станут хорошей мотивацией перестать употреблять», — заявила она.

Ранее Daily Mail сообщил, что футболисты, выступающие в Английской премьер-лиге и Чемпионшипе, употребляют снюс. По данным источника, игроки используют снюс до и во время матчей.

Снюс — особый вид табака, который содержит повышенную концентрацию никотина. Его кладут между верхней губой и зубами на продолжительное время. Снюс придает сил и повышает концентрацию, а также понижает аппетит. Его продажа запрещена во всех странах Евросоюза, кроме Швеции и Норвегии. Также табак находится в списке мониторинга Всемирного антидопингового агентства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

      Суд продлил арест 13 фигурантам по делу о стрельбе у центрального офиса Wildberries

      Советник Трампа раскрыл его желание закончить конфликт на Украине

      ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару

      Врач посоветовал гладить курицу перед покупкой

      У туристки на Бали остались рубцы на теле из-за севшего на нее насекомого

      В России собрались увеличить лимит сверхурочной работы

      Российские бойцы оценили «Сармат-3»

      Кошку-обнимашку выставили на продажу в России за пять миллионов рублей

      На Западе рассказали о надежде украинских чиновников на действия Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше