Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:28, 22 ноября 2024Бывший СССР

В Раде заявили о неспособности Киева ответить на применение «Орешника»

Нардеп Костенко: Киеву нечем ответить на применение «Орешника»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киеву нечем ответить на применение Россией гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». О неспособности Украины что-то противопоставить новейшей российской разработке заявил в интервью для New York Times депутат Верховной рады Роман Костенко.

«Нам нечем ответить на такой вид вооружения», — приводятся в публикации слова нардепа.

При этом он выразил уверенность, что применение Россией «Орешника» не отразится на политике использования Киевом западного оружия.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны заявил, что Москва в качестве ответа на атаки американскими и британскими ракетами большой дальности нанесла по объектам на Украине удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США хотели подготовить Украину к удару «Орешника». Может ли запуск новейшей российской ракеты усилить помощь Киеву?

      Россияне рассказали о нежелании менять пароли в соцсетях из-за мошенников

      Глава УК пропустил 300 звонков от затопленного россиянина и попал под суд

      Орбан назвал ошибкой выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху

      Кэти Холмс вновь попала в объективы папарацци с мокрыми волосами на улице

      В российском городе младенец оказался в больнице с ожогами из-за моющего средства

      Мужчина собрал самую редкую комбинацию в покере и выиграл 76 миллионов рублей

      В России возбудили дело по факту сожжения шалаша Ленина

      Российскую ракету «Орешник» оказалось тяжело сбить

      Белоусов заявил о срыве кампании ВСУ на 2025 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше