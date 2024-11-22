В Раде заявили о неспособности Киева ответить на применение «Орешника»

Нардеп Костенко: Киеву нечем ответить на применение «Орешника»

Киеву нечем ответить на применение Россией гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». О неспособности Украины что-то противопоставить новейшей российской разработке заявил в интервью для New York Times депутат Верховной рады Роман Костенко.

«Нам нечем ответить на такой вид вооружения», — приводятся в публикации слова нардепа.

При этом он выразил уверенность, что применение Россией «Орешника» не отразится на политике использования Киевом западного оружия.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны заявил, что Москва в качестве ответа на атаки американскими и британскими ракетами большой дальности нанесла по объектам на Украине удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».