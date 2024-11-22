В России объяснили изменение риторики Зеленского

Депутат Чепа: риторика Зеленского изменилась из-за победы Трампа

Риторика президента Украины Владимира Зеленского изменилась в сторону меньшей воинственности ввиду необходимости подчиниться новому руководству США, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы понимаем, что, пока существуют определенные действия со стороны руководителей Зеленского, пока остается возможность получать от них деньги и оружие, он будет им подыгрывать. Но при этом не реагировать на результаты американских выборов, в ходе которых победил Дональд Трамп, он не может», — сказал Чепа.

До инаугурации Трампа остается еще два месяца, и многие европейские политики, также оказывающие значительную поддержку Украине, как заметил депутат, еще продолжают воинственную риторику и даже предпринимают шаги к эскалации конфликта.

«Они продолжают прежнюю политику, потому что полный отказ от нее означал бы политический провал. С другой стороны — все они готовы подчиниться новому руководству США, это может произойти 20 января, в день инаугурации Трампа, или чуть раньше. Так что говорить о том, что и политика Зеленского смягчилась нельзя, а вот риторика — возможно. Потому что все, что будет дальше происходить, зависит от указаний нового руководства Штатов», — заключил Чепа.

Ранее британское издание Telegraph заметило, что в своих высказываниях о противостоянии с Россией Зеленский смягчил воинственную риторику и «готов довольствоваться меньшим».