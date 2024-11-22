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12:03, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту

Telegraph: Зеленский изменил свои риторику по завершению конфликта на Украине
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Alina Smutko / Reuters

После победы Дональда Трампа на выборах США президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по отношению к российско-украинскому конфликту. Об этом пишет британское издание Telegraph.

В материале отмечается, что в своих высказываниях о противостоянии с Россией Зеленский смягчил воинственную риторику. «После выборов в США стало заметно, как изменился тон президента Украины, так как он, похоже, готов довольствоваться меньшим», — подчеркивает западное издание.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что время Зеленского закончилось.

До этого Хинкл написал, что судьба Зеленского предрешена. По мнению журналиста, из-за разрешения наносить удары по России ракетами ATACMS, данного Киеву США, мир украинского президента скоро разрушится.

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