На Западе заявили об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту

Telegraph: Зеленский изменил свои риторику по завершению конфликта на Украине

После победы Дональда Трампа на выборах США президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по отношению к российско-украинскому конфликту. Об этом пишет британское издание Telegraph.

В материале отмечается, что в своих высказываниях о противостоянии с Россией Зеленский смягчил воинственную риторику. «После выборов в США стало заметно, как изменился тон президента Украины, так как он, похоже, готов довольствоваться меньшим», — подчеркивает западное издание.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что время Зеленского закончилось.

До этого Хинкл написал, что судьба Зеленского предрешена. По мнению журналиста, из-за разрешения наносить удары по России ракетами ATACMS, данного Киеву США, мир украинского президента скоро разрушится.