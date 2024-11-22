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15:41, 22 ноября 2024Экономика

В России резко подорожал самый дешевый вид жилья

Комнаты в крупных городах России подорожали на 13 процентов
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В крупных городах России резко подорожали комнаты — с ноября 2023 года стоимость самого дешевого вида жилья выросла в среднем на 13 процентов, до 1,4 миллиона рублей. Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

По словам специалистов, комнаты стали дороже в 65 городах из 70 исследованных. Сильнее всего такая недвижимость подорожала в Набережных Челнах (плюс 41 процент), Ульяновске (плюс 39 процентов), Владикавказе (плюс 37 процентов), Череповце (плюс 37 процентов) и Кирове (плюс 36 процентов).

Москвы и Санкт-Петербурга не оказалось среди лидеров рейтинга — там комнаты выросли в цене на 15 и 6 процентов за год соответственно. Снижение цен зафиксировали всего в пяти городах — Владивостоке (минус 11 процентов), Белгороде (минус 2 процента), Чите (минус 1 процент), а также в Хабаровске и Мурманске (менее 1 процента в обоих городах).

Самые дорогие комнаты по-прежнему предлагают купить в Москве (в среднем за 4,6 миллиона рублей), Сочи (3,4 миллиона рублей) и Петербурге (2,8 миллиона рублей).

В мае самую дешевую комнату в Москве продавали за 2 миллиона рублей. Речь шла об объекте, расположенном на юго-востоке столицы, в районе Выхино-Жулебино. За указанную сумму предлагалось приобрести 11- метровую комнату в трехкомнатной квартире.

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