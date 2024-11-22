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19:07, 22 ноября 2024Россия

В Российском Красном Кресте рассказали подробности о спасении жителей Курской области

Глава РКК Савчук: вернувшиеся с Украины жители Курщины едут в сторону границы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вернувшиеся с Украины жители Курской области направляются в сторону белорусско-российской границы. Об этом заявил глава Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук в Telegram.

«Прямо сейчас... они направляются в сторону белорусско-российской границы и скоро будут дома. Для всех подготовлена первичная гуманитарная помощь», — сказал он.

Савчук пояснил, что россиянам окажут необходимую поддержку психологи и специалист Службы воссоединения семейных связей.

О спасении 46 жителей Курской области ранее сообщил глава региона Алексей Смирнов. По его словам, их привезли из Украины в Белоруссию. Среди спасенных есть 12 детей, добавил глава области.

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