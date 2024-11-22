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13:48, 22 ноября 2024Россия

В российской школе детям запретили фотографировать стенд с участвующими в СВО родителями

В Псковской области в школе запретили фотографировать стенд с бойцами СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В одной из школ Псковской области детям запретили фотографировать стенд с участвующими в специальной военной операции (СВО) родителями. Об этом сообщает издание «Подъем».

После появления в средней школе города Новосокольники стенда с бойцами ученикам запретили снимать его. На фотографиях изображены 28 бойцов, некоторые из которых не вернулись из боя.

Запрет на видео- и фотосъемку в администрации учебного учреждения объяснили условиями соглашения с родителями. «Фотографии не размещаем, поскольку это оговорено в письменных согласиях с семьями военнослужащих, предоставивших нам фото», — рассказала журналистам директор школы Светлана Кубло. Для того, чтобы стенд не сфотографировали, его разместили рядом с постом охраны.

Ранее в Воронеже коридоры одной из городских школ украсили трофеями из зоны СВО. На фотографиях из учреждения видно подвешенные к потолку чехлы противотанковых ракетных установок и украинский дрон. Директор школы объяснил это отсутствием помещения, в котором можно было бы организовать музей.

ЖЗЛ
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