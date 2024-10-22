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13:13, 22 октября 2024Россия

В российской школе украсили коридор оружием из зоны СВО

В Воронеже привезенным из зоны СВО оружием украсили коридор
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В одной из воронежских школ коридор украсили оружием, привезенным из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом изданию «Подъем» рассказал директор учебного учреждения.

На фотографиях видно подвешенные к потолку чехлы противотанковых ракетных установок и украинский дрон.

По словам директора, в школе есть отведенное под музей отдельное помещение. Однако там хранятся «всякие прялки, самовары и все остальное». Поэтому оружие решили повесить в холле, продолжил он. Кто именно привез военные трофеи, он не уточнил.

Ранее в Забайкалье директор школы отказалась установить памятную доску в честь бойца СВО. Изначально она не была против установки памятной доски. Однако когда ее привезли, женщина изменила свое решение, сославшись на некое постановление.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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