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00:08, 22 ноября 2024Мир

В США раскрыли цель пуска «Орешника»

NYT: пуск «Орешника» стал предупреждением для Украины и ее союзников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Запуск новейшей ракеты средней дальности «Орешник» был предупреждением для Украины и ее союзников. Об этом пишет The New York Times.

«Вместо ракеты из стратегического арсенала Россия запустила ракету большей дальности, способную нести ядерные боеголовки», — отмечает издание, указывая, что таким образом Москва якобы хотела «вселить страх» в Киев и его союзников.

Директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако обратил внимание, что подобные ракеты почти невозможно перехватить из-за их способности запускать несколько боеголовок.

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