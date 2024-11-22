В США раскрыли цель пуска «Орешника»

NYT: пуск «Орешника» стал предупреждением для Украины и ее союзников

Запуск новейшей ракеты средней дальности «Орешник» был предупреждением для Украины и ее союзников. Об этом пишет The New York Times.

«Вместо ракеты из стратегического арсенала Россия запустила ракету большей дальности, способную нести ядерные боеголовки», — отмечает издание, указывая, что таким образом Москва якобы хотела «вселить страх» в Киев и его союзников.

Директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако обратил внимание, что подобные ракеты почти невозможно перехватить из-за их способности запускать несколько боеголовок.