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06:30, 23 ноября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о влиянии алкоголя на репродуктивную систему

Врач Юзуп: злоупотребление алкоголем может привести к отсутствию овуляции
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Matthieu Joannon / Unsplash

Алкоголь оказывает многогранное и зачастую необратимое воздействие на репродуктивную систему как мужчин, так и женщин, влияя на все этапы репродуктивного процесса, от образования половых клеток до вынашивания беременности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредила врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.

«У женщин употребление алкоголя нарушает гормональный баланс, влияющий на менструальный цикл и овуляцию. Хроническое злоупотребление может привести к ановуляции — отсутствию овуляции, что делает зачатие невозможным. Даже умеренное потребление алкоголя уменьшает вероятность зачатия, снижая фертильность», — сообщила специалист.

Кроме того, алкоголь негативно воздействует на качество яйцеклеток, увеличивая риск генетических аномалий и снижая их жизнеспособность, что повышает вероятность бесплодия и невынашивания беременности, рассказала она.

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Еще более серьезные последствия алкоголя, по словам врача, проявляются во время беременности. Так, даже небольшое количество спиртного, попадая в плаценту, может повредить развивающийся плод, приводя к фетальному алкогольному синдрому. Нутрициолог пояснила, что это комплекс врожденных пороков развития, включающий физические аномалии, неврологические нарушения и повреждение внутренних органов.

Также существенно воздействие алкоголя на мужскую репродуктивную систему, обратила внимание Юзуп. Хроническое употребление спиртного может привести к атрофии семенников и необратимому бесплодию, предостерегла она.

Спиртное снижает уровень тестостерона — основного мужского полового гормона, ответственного за сперматогенез — процесс образования сперматозоидов. Снижение уровня тестостерона приводит к уменьшению количества сперматозоидов, ухудшению их морфологии (формы и строения) и снижению их подвижности. Все эти факторы приводят к мужскому бесплодию. Кроме того, алкоголь повреждает генетический материал сперматозоидов, увеличивая риск генетических аномалий у будущего ребенка

Ирина Юзупнутрициолог

«Помимо непосредственного воздействия на половые клетки, алкоголь влияет на другие аспекты репродуктивного здоровья. Он может привести к эректильной дисфункции у мужчин и проблемам с либидо у обоих полов. Хронический алкоголизм связан с повышенным риском развития опухолей половых органов. У женщин алкоголь может усилить проявления предменструального синдрома (ПМС) и климактерических расстройств», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее Юзуп предупреждала мужчин о том, что употребление пива может привести к снижению уровня тестостерона, эректильной дисфункции и бесплодию.

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