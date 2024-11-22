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09:26, 22 ноября 2024Силовые структуры

Вожатого из российского санатория обвинили в домогательствах сразу к пяти детям

В Первоуральске возбудили дело в отношении домогавшегося к детям вожатого
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области полиция задержала 35-летнего мужчину, работавшего вожатым в санатории «Соколиный камень» города Первоуральск. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, в поле зрения силовиков педагог попал после коллективного заявления пяти детей, сообщивших о домогательствах со стороны мужчины. Пять детей в возрасте от 12 до 13 лет заявили, что мужчина приставал к ним, трогал и гладил за интимные места, вел грязные разговоры и всячески домогался. Отмечается, что дети находились в лагере в разное время с августа по декабрь 2023 года.

Примечательно, что дети молчали больше года и решились рассказать о домогательствах мужчины только сейчас. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

4 октября в Мурманской области возбудили дело в отношении 56-летнего тренера по самбо, домогавшегося 15-летней школьницы.

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