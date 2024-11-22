Загадочные сигналы из космоса объяснили по-новому

arXiv: быстрые радиовсплески связаны со столкновениями с магнитарами

Группа астрономов предложила новое объяснение природы быстрых радиовсплесков (FRB) — загадочных кратковременных радиосигналов, которые время от времени фиксируются в космосе. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Быстрые радиовсплески — это сигналы, которые длятся всего миллисекунды, но обладают такой интенсивностью, что превосходят по яркости целые галактики. В течение последних десятилетий астрономы связали эти события с магнитарами — нейтронными звездами с чрезвычайно сильными магнитными полями. Недавние исследования показали, что источники некоторых FRB находятся в тех же областях, что и магнитары, что позволяет предположить, что именно эти объекты ответственны за их появление.

Для анализа механизма возникновения FRB ученые рассмотрели их распределение по длительности и времени появления. Оказалось, что временные характеристики этих сигналов схожи с распределением тел в Солнечной системе. Это навело исследователей на мысль, что FRB могут быть связаны с ударными событиями, возникающими при столкновении межзвездных тел с нейтронными звездами.

Согласно гипотезе, предложенной в новой работе, такие столкновения способны вызывать мощные электромагнитные всплески. Авторы проанализировали данные по продолжительности FRB и обнаружили, что они совпадают с гипотетической длительностью событий столкновения, что подкрепляет их гипотезу. Таким образом, временные характеристики всплесков могут свидетельствовать в пользу ударной природы FRB.

Однако не все загадки, связанные с быстрыми радиовсплесками, были разрешены. Известно, что некоторые FRB повторяются, то есть происходят неоднократно из одного и того же источника, и имеют квазипериодический характер. Это вызывает сомнения в том, что все FRB могут объясняться случайными столкновениями, так как повторяющиеся события сложно объяснить таким образом.

Исследователи предполагают, что возможно, разные типы FRB вызваны различными механизмами. Пока данные не позволяют однозначно подтвердить эту теорию, и дальнейшие исследования необходимы для полного понимания природы этих мощных и загадочных сигналов.