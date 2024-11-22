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20:12, 22 ноября 2024Ценности

Звезда «Золушки» без штанов снялась в рекламе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @camila_cabello / @grounds.official

Американская певица и актриса Камила Кабельо без штанов снялась в рекламе обуви. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 64,7 миллиона подписчиков.

27-летняя исполнительница презентовала бело-серые кроссовки на массивной подошве, созданные совместно с японским брендом Grounds. Она позировала на размещенных кадрах, лежа на кровати в указанных изделиях, а также облегающей белой футболке и трусах.

«Они [кроссовки] уникальные и удобные и делают меня выше», — указала в подписи звезда фильма «Золушка».

Ранее в ноябре американская певица и актриса Майли Сайрус в откровенных образах снялась для журнала Harper’s Bazaar.

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