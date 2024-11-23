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07:17, 23 ноября 2024Мир

Байден оговорился и назвал себя своим мужем

Байден оговорился и назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Действующий президент США Джо Байден назвал себя своим мужем в ходе выступления на торжественном ужине Белого дома. Трансляцию вел C-SPAN.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — сказал американский лидер, приветствуя гостей.

Политик хотел выразить благодарность своей супруге Джилл Байден за крепкую семейную жизнь, но оговорился.

В июле Джо Байден несколько раз грубо оговорился в обращении перед нацией о покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Также ранее американский глава оговорился и своего назвал Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово, при этом представляя Владимира Зеленского. Президент США быстро понял ошибку и отшутился, сказав, что намерен «победить президента Путина».

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