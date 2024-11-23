Байден оговорился и назвал себя своим мужем

Действующий президент США Джо Байден назвал себя своим мужем в ходе выступления на торжественном ужине Белого дома. Трансляцию вел C-SPAN.
«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — сказал американский лидер, приветствуя гостей.
Политик хотел выразить благодарность своей супруге Джилл Байден за крепкую семейную жизнь, но оговорился.
В июле Джо Байден несколько раз грубо оговорился в обращении перед нацией о покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа.
Также ранее американский глава оговорился и своего назвал Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово, при этом представляя Владимира Зеленского. Президент США быстро понял ошибку и отшутился, сказав, что намерен «победить президента Путина».