Байден оговорился и назвал себя своим мужем

Байден оговорился и назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме

Действующий президент США Джо Байден назвал себя своим мужем в ходе выступления на торжественном ужине Белого дома. Трансляцию вел C-SPAN.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — сказал американский лидер, приветствуя гостей.

Политик хотел выразить благодарность своей супруге Джилл Байден за крепкую семейную жизнь, но оговорился.

В июле Джо Байден несколько раз грубо оговорился в обращении перед нацией о покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Также ранее американский глава оговорился и своего назвал Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово, при этом представляя Владимира Зеленского. Президент США быстро понял ошибку и отшутился, сказав, что намерен «победить президента Путина».