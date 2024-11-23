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00:27, 24 ноября 2024Мир

В Турции обвинили США и Британию в начале конфликта на Украине

Колуминист Hrriyet Сельви: США и Великобритания дали старт конфликту на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Именно США и Великобритания дали старт конфликту на Украине, заявил колумнист Hrriyet Абдулкадир Сельви. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала AHaber.

Он прокомментировал ситуацию вокруг запуска «Орешника». По мнению эксперта, президент России Владимир Путин указал Западу, что он мешает сторонам конфликта сесть за стол переговоров.

«Путин по сути говорит: "Вы бросаете нам вызов, я это вижу и использую гиперзвуковую ракету. Теперь я буду использовать козырь в виде ракеты с ядерным боезарядом"», — обвинил колумнист США и Британию в начале конфликта на Украине.

21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения Россия нанесла удар по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова» в Днепропетровске.

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