В Госдуме рассказали о реакции западной разведки на слова Путина

Шхагошев: слова Путина о новых ракетных комплексах взбудоражили разведки Запада

Слова российского президента Владимира Путина об испытаниях новой линейки ракетных комплексов взбудоражило западные военные разведки, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства своим сигналом обеспечил им серьезный фронт работ, рассказал депутат о реакции на заявление.

«Слова президента России в очередной раз подтверждают масштабность нашего подхода к гарантиям собственной безопасности. Никакого блефа — слишком высокие ставки», — добавил он.

21 ноября Путин обратился к гражданам и личному составу Вооруженных сил (ВС) страны после ответного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине, которая до этого атаковала российскую территорию дальнобойными ракетами западного производства.