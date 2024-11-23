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09:35, 23 ноября 2024Бывший СССР

Дюжина солдат ВСУ сдалась в плен близ Великой Новоселки

ТАСС: российские войска взяли в плен 12 бойцов ВСУ под Великой Новоселкой
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военные взяли в плен 12 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ села Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС.

Как отмечает корреспондент агентства, солдаты были взяты близ крупнейшего укрепрайона ВСУ на юге региона, сейчас они находятся в безопасности.

Ранее Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в Курской области сообщило, что за минувшие сутки 21 ноября в плен российским военнослужащим в зоне специальной военной операции сдались пятеро бойцов ВСУ. Обстоятельства, при которых украинские военные взяты в плен, не раскрываются.

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