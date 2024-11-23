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12:42, 23 ноября 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ признал сложность ситуации на фронте

Генштаб ВСУ: ситуация на фронте остается сложной для Украины
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент остается сложной. Об этом сообщили в Генеральном штабе украинской армии в официальном Telegram-канале.

«Ситуация на фронте остается сложной», — признались в сообщении, в котором приводился ход военных действий на 23 ноября.

При этом в Генштабе отмечают, что российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ, имея численное превосходство. Россия наносит удары в районе населенных пунктов Липцы, Ивановка, Белогоровка, Закотное, Северск, Великая Новоселка, Новый Комар, Малая Токмачка и Казацкое.

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