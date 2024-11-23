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16:30, 23 ноября 2024Бывший СССР

Киев распространил слухи о гибели российского генерала и 500 солдат КНДР ради одной цели

Киев уличили во лжи из-за данных о гибели российского генерала и 500 бойцов КНДР
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

На Украине распространили слухи о том, что в результате удара ракеты Storm Shadow по командному пункту в Курской области погиб замкомандующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенант Валерий Солодчук, а также около 500 солдат из КНДР, указал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Там уточнили, что данные об этом распространил «мутный» сайт Global Defense Corp., которые затем растиражировали украинские СМИ.

«Военкоры Русской весны» пояснили, что связались с «доверенными офицерами», которые заявили, что информация неверна.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что в результате удара британских дальнобойных ракет Storm Shadow по командному пункту в Курской области есть погибшие. По его словам, под удар попал один из командных пунктов российской группировки войск «Север».

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