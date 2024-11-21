Путин рассказал о погибших при атаке Storm Shadow по командному пункту в Курской области

Путин сообщил о погибших при атаке Storm Shadow по командному пункту под Курском

В результате удара британских дальнобойных ракет Storm Shadow по командному пункту в Курской области есть погибшие. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе обращения, полная версия которого опубликована в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, под удар попал один из командных пунктов российской группировки войск «Север». «В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие: погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала», — сказал он.