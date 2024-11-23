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23:54, 23 ноября 2024Россия

Медведев рассказал о сотрудничестве России по военно-технической линии

Al Arabiya: Медведев заявил о сотрудничестве РФ по военно-технической линии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия сотрудничает с рядом стран по военно-технической линии, в частности, в вопросе военной техники у Москвы есть союзники. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, передает РИА Новости.

«Знаете, у нас есть и союзники, и близкие нам дружественные государства», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, есть ли у России поддержка в виде военной техники от других государств, в частности из Ирана, Китая и КНДР.

Он подчеркнул, что в условиях того, когда России противостоит весь блок НАТО, абсолютное большинство видов военной техники производится в РФ.

Ранее Медведев заявил, что применение Вооруженными силами Украины дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ только отдаляет гипотетические переговоры между Москвой и Киевом.

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