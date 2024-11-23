Медведев рассказал о сотрудничестве России по военно-технической линии

Al Arabiya: Медведев заявил о сотрудничестве РФ по военно-технической линии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия сотрудничает с рядом стран по военно-технической линии, в частности, в вопросе военной техники у Москвы есть союзники. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, передает РИА Новости.

«Знаете, у нас есть и союзники, и близкие нам дружественные государства», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, есть ли у России поддержка в виде военной техники от других государств, в частности из Ирана, Китая и КНДР.

Он подчеркнул, что в условиях того, когда России противостоит весь блок НАТО, абсолютное большинство видов военной техники производится в РФ.

Ранее Медведев заявил, что применение Вооруженными силами Украины дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ только отдаляет гипотетические переговоры между Москвой и Киевом.