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04:53, 23 ноября 2024Россия

Медведев заявил об отдалении переговоров из-за дальнобойных ракет

Медведев: применение ВСУ дальнобойного оружия только отдаляет переговоры
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет для ударов в глубь РФ только отдаляет гипотетические переговоры между Москвой и Киевом. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Это не останется без последствий. Это касается, естественно, и переговоров, до которых еще очень далеко, а подобные события их только отдаляют», — сказал Медведев.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории РФ. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

Позднее украинские войска нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS 19 ноября. Затем 21 ноября была совершена атака с использованием системы Storm Shadow и HIMARS.

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