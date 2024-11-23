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10:42, 23 ноября 2024Мир

Меркель призвала Украину отказаться от самостоятельного решения по переговорам

Меркель призвала Киев отказаться от самостоятельного решения по переговорам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd von Jutrczenka / Reuters

Украина не может самостоятельно принять решение о начале переговоров с Россией для урегулирования конфликта. Об этом заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Corriere della Sera.

«Что касается переговоров, то, конечно, нельзя вести их через голову Украины. Но в то же время я думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны решить вместе с ней, когда дипломатическое решение может быть обсуждено с Россией», — сказала она.

Меркель подчеркнула, что украинская сторона не может принять решение в одиночку. Кроме того, экс-канцлер Германии не смогла сказать, когда начнется переговорный процесс.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона по Украине приближаются. Он объяснил это победой Дональда Трампа на выборах американского президента.

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