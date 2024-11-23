Названы подробности задержания политика Шлосберга

У политика Шлосберга после задержания в Пскове изъяли технику и отпустили его

У заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан Минюстом РФ иноагентом) в ходе задержания изъяли технику, позднее его отпустили. Подробности сообщили ТАСС в пресс-службе «Яблока».

У Шлосберга провели личный досмотр в рамках дела по статье о неисполнении статуса иноагента в линейном отделении полиции в аэропорту Пскова.

Глава партии Николай Рыбаков уточнил РИА Новости, что у политика вновь изъяли телефон и ноутбук в связи с проходящим следствием по статье 330.1 УК РФ.

Ранее 23 ноября Шлосберга задержали в аэропорту Пскова. Силовики встретили его по прибытии из Москвы на выходе из самолета и задержали у трапа.