Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 23 ноября 2024Россия

Политика Шлосберга задержали в российском аэропорту

Политика Шлосберга задержали в аэропорту Пскова из-за маркировки иноагента
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Зампредседателя псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан Минюстом РФ иноагентом) задержали в аэропорту Пскова, сообщает Telegram-канал Shot.

Задержание подтвердил РИА Новости председатель «Яблока» Николай Рыбаков, отметив, что причины ему неизвестны.

Силовики встретили Шлосберга по прибытии из Москвы на выходе из самолета и задержали у трапа. РЕН ТВ опубликовал видео, на котором видно, как Шлосберга выводят из микроавтобуса, затем проводят по зданию аэропорта. 112 заявляет, что его везут на допрос. Однако позднее жена политика сообщила «Фонтанке», что его уже отпустили и «все в порядке».

Утверждается, что задержание политика было связано с уголовным делом в отношении него, возбужденным из-за отсутствия маркировки иноагента в его публикациях. По статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ ему может грозить до двух лет лишения свободы.

В октябре в квартиру Шлосберга в Пскове пришли с обысками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер просивший Путина о гражданстве России экс-офицер США Скотт Беннетт. Симоньян допустила, что его могли убить

      Глуховский может стать фигурантом уголовного дела из-за нарушения закона об иноагентах

      Венесуэла экстрадирует россиянина по делу о наркотрафике

      На российском курорте станут производить больше пива

      Политика Шлосберга задержали в российском аэропорту

      Генсек НАТО встретился с Трампом

      РПЦ вступилась за сжегшего российский паспорт певца Шарлота

      Главу УЕФА захотели пригласить на матч сборной России

      Меркель призвала Украину отказаться от самостоятельного решения по переговорам

      Названы сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше