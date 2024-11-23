Политика Шлосберга задержали в российском аэропорту

Политика Шлосберга задержали в аэропорту Пскова из-за маркировки иноагента

Зампредседателя псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан Минюстом РФ иноагентом) задержали в аэропорту Пскова, сообщает Telegram-канал Shot.

Задержание подтвердил РИА Новости председатель «Яблока» Николай Рыбаков, отметив, что причины ему неизвестны.

Силовики встретили Шлосберга по прибытии из Москвы на выходе из самолета и задержали у трапа. РЕН ТВ опубликовал видео, на котором видно, как Шлосберга выводят из микроавтобуса, затем проводят по зданию аэропорта. 112 заявляет, что его везут на допрос. Однако позднее жена политика сообщила «Фонтанке», что его уже отпустили и «все в порядке».

Утверждается, что задержание политика было связано с уголовным делом в отношении него, возбужденным из-за отсутствия маркировки иноагента в его публикациях. По статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ ему может грозить до двух лет лишения свободы.

В октябре в квартиру Шлосберга в Пскове пришли с обысками.

