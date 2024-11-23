Названы сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию

Песков: президент Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2025 году

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2025 году. Сроки назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ну конечно. Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянут во времени», — сказал Песков, отвечая на вопрос, началась ли подготовка.

Пресс-секретарь подчеркнул, что точной даты пока нет, но совершенно точно послание не будет оглашено до конца 2024 года. По его словам, традиционно послание оглашают в конце зимы или весной.

Ранее Песков заявил, что главный посыл видеообращения Путина 21 ноября состоит в том, что Москва не оставит без ответа действия Запада. Президент России сообщил, что на Украине успешно испытали новую баллистическую ракету «Орешник» в ответ на удары дальнобойным оружием западного производства по России.