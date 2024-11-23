Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:34, 23 ноября 2024Россия

Названы сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию

Песков: президент Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2025 году. Сроки назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ну конечно. Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянут во времени», — сказал Песков, отвечая на вопрос, началась ли подготовка.

Пресс-секретарь подчеркнул, что точной даты пока нет, но совершенно точно послание не будет оглашено до конца 2024 года. По его словам, традиционно послание оглашают в конце зимы или весной.

Ранее Песков заявил, что главный посыл видеообращения Путина 21 ноября состоит в том, что Москва не оставит без ответа действия Запада. Президент России сообщил, что на Украине успешно испытали новую баллистическую ракету «Орешник» в ответ на удары дальнобойным оружием западного производства по России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер просивший Путина о гражданстве России экс-офицер США Скотт Беннетт. Симоньян допустила, что его могли убить

      РПЦ вступилась за сжегшего российский паспорт певца Шарлота

      Главу УЕФА захотели пригласить на матч сборной России

      Меркель призвала Украину отказаться от самостоятельного решения по переговорам

      Названы сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию

      Лидер абхазской оппозиции назвал условие для нормализации отношений с Грузией

      В Европе высказались о позиции Трампа по Украине

      Украинский депутат обвинил Зеленского во лжи после отмены заседания Рады

      Лидер абхазской оппозиции высказался об отношениях с Россией

      Россияне сильно увеличили траты на товары из-за рубежа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше