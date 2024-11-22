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13:14, 22 ноября 2024Россия

В Кремле назвали главный посыл видеообращения Путина от 21 ноября

Песков: посыл обращения Путина — Россия не оставит действия Запада без ответа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Главный посыл видеообращения президента России Владимира Путина состоит в том, что Москва не оставит без ответа действия Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитируют «Известия» в Telegram.

Вечером 21 ноября Кремль опубликовал видеообращение Путина, во время которого президент сообщил об успешном применении на Украине новейшей баллистической ракеты «Орешник». Он отметил, что применение «Орешника» стало ответом на удары западным дальнобойным оружием по России.

Поставка западных ракет Украине не может остаться без ответной реакции России, подчеркнул в этой связи Песков.

В видеообращении Путин заявил, что Россия готова к любому развитию событий. При этом Москва, как и прежде, отдает приоритет мирному способу разрешения спорных вопросов, отметил он.

ЖЗЛ
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