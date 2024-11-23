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06:42, 23 ноября 2024Мир

Неизвестный БПЛА зафиксировали у британского авианосца

У британского авианосца Queen Elizabeth в Гамбурге засекли неизвестный БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Andy Clark / Reuters

Рядом с авианосцем Вооенно-морских сил (ВМС) Британии HMS Queen Elizabeth, пришвартованном в порту Гамбурга, зафиксировали неизвестный разведывательный беспилотных летатьный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Уточняется, что речная полиция Гамбурга 22 ноября заметила над британским авианосцем неизвестный дрон «размером 1,5 на 1,5 метра». Беспилотник скрылся после неудачных попыток вывести его из строя.

Издание отмечает, что найти БПЛА и тех, кто им управлял, так и не удалось. Полиция придерживается мнения, что БПЛА шпионил за авианосцем.

Ранее йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удары БПЛА и ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн» в Красном море. По словам военного представителя группировки, авианосец должны были применить в ударах по территории самого Йемена, в связи с чем по нему был произведен обстрел. Кроме того, Сария утверждает, что ополченцы нанесли удары и по американским эсминцам, которые крейсировали в Красном море.

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