Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам

Хуситы заявили об ударах по эсминцам США в Красном море с применением ракет

Йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн» в Красном море. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представителя движения Яхьи Сарии.

По словам военного представителя группировки, авианосец должны были применить в ударах по территории самого Йемена, в связи с чем по нему был произведен обстрел. Кроме того, Сария утверждает, что ополченцы нанесли удары и по американским эсминцам, которые крейсировали в Красном море.

Ранее хуситы заявили об ударе по израильской военной базе, расположенной недалеко от района Яффо в Тель-Авиве. Отмечается, что попадание было точным и привело к возгоранию на объекте. Для удара использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». Также ранее они наносили удары объектам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Эйлате.