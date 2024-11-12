Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:07, 12 ноября 2024Мир

Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам

Хуситы заявили об ударах по эсминцам США в Красном море с применением ракет
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн» в Красном море. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представителя движения Яхьи Сарии.

По словам военного представителя группировки, авианосец должны были применить в ударах по территории самого Йемена, в связи с чем по нему был произведен обстрел. Кроме того, Сария утверждает, что ополченцы нанесли удары и по американским эсминцам, которые крейсировали в Красном море.

Ранее хуситы заявили об ударе по израильской военной базе, расположенной недалеко от района Яффо в Тель-Авиве. Отмечается, что попадание было точным и привело к возгоранию на объекте. Для удара использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». Также ранее они наносили удары объектам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Эйлате.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор заявил о невозможности сбить беспилотники в некоторых ситуациях

      Врач предупредила об опасности свеклы для некоторых людей

      Генсек НАТО выступил за продолжение конфликта на Украине

      В Белоруссии решил выйти из президентской гонки еще один кандидат

      Стволовые клетки впервые восстановили зрение

      Экипаж российского самолета доложил о НЛО над Москвой. Объектов было около 20

      Полуголый россиянин решил прокатиться на метро и попал на видео Росгвардии

      Марго Робби показала фигуру в коротком топе спустя девять дней после родов

      Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам

      Мужчина украл трусики и оставил записку с извинениями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше