Аляутдинов: от ЮНЕСКО потребовали переработать доклад о безопасности журналистов

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил, что несколько стран потребовали переработать доклад о безопасности журналистов в 2022-2023 годах с учетом имен всех погибших журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, обсуждение доклада «вскрыло серьезный пласт проблем». Он подчеркнул, что генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле не исполняет свой мандат, который обязывает организацию осуждать убийства всех журналистов без исключений. Аляутдинов отметил, что на это, помимо России, обратили внимание Палестина, Ливан, Филиппины, Индонезия, Колумбия.

«Переработать доклад с учетом официальной информации потребовали Казахстан, Куба, Катар, Египет, Венесуэла и Мадагаскар. Китай отметил важность учета этой информации в отчете во избежание дезинформации», — сказал он.

Ранее Аляутдинов заявил, что в отношении российских журналистов наблюдается полная слепота и глухота секретариата ЮНЕСКО.