Постпредство России: ЮНЕСКО слепо и глухо по отношению к правам журналистов

В отношении российских журналистов наблюдается полная слепота и глухота секретариата ЮНЕСКО. Об этом заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, пишет РИА Новости.

Так он отреагировал на предстоящий доклад гендиректора Одри Азуле по вопросам безнаказанности преступлений против журналистов за 2022-2023 годы, в том числе в секторе Газа, Ливане и на Украине. В нем же не упомянуты корреспонденты российских изданий.

По словам Аляутдинова, на практике, когда заходит речь о безопасности и жизнях журналистов, тема полностью замалчивается. Постпред заявил, что это неприемлемо. Он отметил, что все руководство ЮНЕСКО слепо и глухо в этих вопросах.

К сожалению, секретариат ЮНЕСКО под руководством француженки Одри Азуле находится под прямым влиянием стран коллективного Запада и недолжным образом реагирует на притеснение журналистов и нарушение их безопасности — с нарушением принципа беспристрастности и нейтральности, заложенного в уставе организации Ринат Аляутдинов постпред России при ЮНЕСКО

Он также рассказал, что многих журналистов не смогли спасти в зоне специальной военной операции, хотя они были в касках и бронежилетах с надписями «Пресса». «И это возмутительный, неприемлемый для нас факт. (…) Ни один из них не упомянут в этом докладе», — сказал Аляутдинов.

Постпред добавил, что на заседании межправсовета МПРК будут поднимать данный вопрос и «ставить его ребром». «Наша главная задача — защищать интересы наших журналистов, и здесь не может быть никаких компромиссов», — заключил он.

Ранее в ООН объяснили отсутствие реакции на обвинения Киева в расправах над российскими журналистами. «Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы», — заявил представитель управления Рено де Виллен.

В свою очередь, зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что ООН придумывает оправдания отсутствию осуждения преступлений Киева. В МИД России также возмутились позицией ЮНЕСКО по действиям Киева в отношении журналистов.