Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:33, 15 ноября 2024Мир

В России ответили на заявление ООН об убийствах российских журналистов

Сенатор Климов: ООН придумывает оправдания отсутствию осуждения действий Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

ООН придумывает оправдания отсутствию осуждения преступлений Киева, считает зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Таким образом сенатор прокомментировал «Ленте.ру» сделанное управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявление о причине отсутствия реакции ООН на убийства Киевом российских журналистов.

Ранее ООН объяснило отсутствие реакции на обвинения Киева в убийствах российских журналистов. «Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы», — заявил представитель управления Рено де Виллен.

«Изначально речь шла о том, что официальный представитель нашей организации поставил ООН в известность об этих случаях. Чтобы как-то оправдать свое отсутствие реакции, они придумывают эти версии», — ответил Климов на слова де Виллена.

Вместо того, чтобы, если им что-то неясно, запросить разъяснения, все куда-то пропадают, (...) после чего начинаются оправдания

Андрей Климовзампред комитета Совфеда по международным делам

В августе постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал УВКПЧ осудить Киев за убийство российских журналистов. «Вновь призываем профильные международные организации, в том числе ЮНЕСКО и УВКПЧ, отказаться от привычной для них практики двойных стандартов, замалчивания фактов убийств тех, кто стремится донести правду о происходящем на Украине, и осудить развернутую киевским режимом охоту на журналистов», — подчеркивал Гатилов.

Дипломат заявил, что с 2014 года украинской стороной были убиты российские и иностранные журналисты и военкоры, в том числе Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлев, Борис Максудов, Владлен Татарский, Гонзало Лира, Семен Еремин, Никита Цицаги, Валерий Кожин и Дарья Дугина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Работники военкомата зарабатывали на отправке «мертвых душ» на СВО. Они получили более миллиона рублей

      Павлюченко оскорбил Дзюбу

      Полицейские поймали двоих забравших у российской пенсионерки 17 миллионов рублей аферистов

      Зеленский анонсировал план действий для Украины

      В России создали мобильный «ПРЕС» против FPV-дронов

      В Кремле объяснили начало формирования второго потока программы «Время героев»

      Путин и Алиев обсудили стратегическое партнерство Москвы и Баку

      В Telegram активизировались маскирующиеся под продавцов икры мошенники

      Россиянам посоветовали есть один доступный продукт для профилактики слабоумия

      В России отреагировали на угрозы США ответить на якобы участие военных КНДР в боях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше