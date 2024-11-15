В ООН объяснили отсутствие реакции на обвинения Киева в убийствах российских журналистов

УВКПЧ: РФ не дала доступ для подтверждения данных об убийстве Киевом журналистов

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) объяснило отсутствие реакции на обвинения Киева в убийствах российских журналистов. Как заявил представитель управления Рено де Виллен, Москва не дала доступ для подтверждения этих данных, передает РИА Новости.

«Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы», — заявил он.

Представитель УВКПЧ сказал в рамках пресс-конференции в ООН по безопасности журналистов, что управление не может подтвердить поступившие сведения.

Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявлял, что с 2014 года украинской стороной были убиты российские и иностранные журналисты и военкоры, в том числе Олесь Бузина, Владлен Татарский, Семен Еремин, Никита Цицаги, Дарья Дугина, Гонзало Лира. Дипломат обвинил УВКПЧ в политической ангажированности в интересах Запада и игнорировании доказательств, предоставленных Москвой.

1 октября УВКПЧ обнародовало доклад о ситуации на Украине, рассказав о пытках российских бойцов в украинском плену. Согласно полученным данным, из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 стали жертвами насилия.