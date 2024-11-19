В МИД возмутились позицией ЮНЕСКО по действиям Киева в отношении журналистов

МИД РФ возмутился отсутствием реакции на действия Киева в отношении журналистов

Секретариат ЮНЕСКО никак не реагирует на преступления Киева в отношении российских журналистов. Об этом заявили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобная позиция вызывает возмущение. «В руководстве Секретариата продолжают упорно игнорировать, что за журналистами, освещающими события на передовой, укронацисты развязали настоящую охоту», — говорится в сообщении.

В министерстве также обратили внимание на потворство Секретариата политизации организации, применение им «двойных стандартов» и нарушение принципа нейтралитета.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что Запад осознанно не обращает внимания на действия Украины в отношении российских журналистов.