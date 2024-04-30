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00:19, 30 апреля 2024Мир

В ООН высказались об убийствах Украиной российских журналистов

Полянский: Украина бравирует причастностью к убийствам российских журналистов

Фото: Russian Foreign Ministry / Global Look Press

Украина открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов, а Запад осознанно не обращает на это внимания. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский во время 46-ой сессии Комитета по информации Генеральной ассамблеи организации, его слова приводит ТАСС.

По словам Полянского, это является «экстремальным проявлением нетерпимости к другим точкам зрения». Он отметил, что расправы над журналистами осуществляются террористическими методами.

«На все эти преступления Киева его западные кураторы сознательно закрывают глаза», — заявил Полянский.

Военный корреспондент Еремин попал под удар украинского FPV-дрона и скончался от полученных ранений около села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал гибель журналиста личной трагедией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кровавым преступлением убийство журналиста Еремина. По словам дипломата, его гибель является подтверждением «уродливой террористической сущности» украинских властей, открывших «настоящую охоту на российских представителей массмедиа, военкоров, общественных деятелей».

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      Евгений Силаев
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